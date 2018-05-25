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Госдеп США требует от России прекратить лгать по делу MH17


25.05.2018   11:48
США требуют от России прекратить лгать и прояснить свою роль в катастрофе малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается, американские власти полностью доверяют выводам международной следственной группы, которая установила, что ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

"Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, чтобы виновные были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали в установлении виновных. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности 2166 (2014). Настало время, чтобы Россия прекратила лгать и прояснила свою роль в катастрофе лайнера", - говорится в заявлении.

"Мы остаемся уверенными в способности голландской системы уголовного правосудия преследовать ответственных лиц честно и справедливо", - добавили в Госдепе.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию сбития малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.






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