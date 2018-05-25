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Цихелашвили: Наша борьба за независимость еще не закончилась
25.05.2018 12:06
Грузия достойно прошла 100 лет с основания демократической республики, но наша борьба за независимость еще не закончилась - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
В министерстве
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