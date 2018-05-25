Грузинский народ внес значительный вклад в развитие ООН и глобальной безопасности - Лайчак

25.05.2018 12:18 Президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что грузинский народ внес значительный вклад в развитие ООН и глобальную безопасность. Это заявление Мирослав Лайчак сделал на приёме в Нью-Йорке, устроенном по случаю 100-летия восстановления независимости Грузии.



«Грузия вскоре после независимости Грузии заявила, что ее приоритетом является членство в Организации Объединенных Наций. Грузия присоединилась к хартии ООН в 1992 году, а через год в Тбилиси открылся офис ООН. Грузинский народ внес значительный вклад в развитие организации. С их помощью формируется рабочий процесс главных органов ООН», — заявил Мирослав Лайчак.



По его словам, мир признает гостеприимство и культурные традиции грузинского народа. Он также подчеркнул вклад Грузии в глобальную безопасность.



«Участие грузинских миротворцев в операциях в Афганистане, Мали и Центральноафриканской республике имеет жизненно важное значение. Мне жаль, что многие из них не вернулись на родину. Сегодня у нас есть возможность еще раз почтить их память », — заявил президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



В своем выступлении Мирослав Лайчак говорил о Шота Руставели и значении его творчества.



«Поэма Шоты Руставели XII века« Рыцарь в тигровой шкуре» — признанный шедевр не только в Грузии, но и во всем мире. Многие посылы из произведения по-прежнему актуальны и сегодня. В том числе гендерное равенство, важность компромисса и переговоров ».



В ООН состоялось мероприятие посвященное празднованию 100 — летнего юбилея со дня провозглашения Первой демократической республики Грузии, в рамках которого была устроена презентация юбилейной марки Шоты Руставели.















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