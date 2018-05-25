Спикер азербайджанского Милли меджлиса завтра посетит Грузию

25.05.2018 12:21 Спикер Милли меджлиса Азербайджана Октай Асадов 26 мая отправится в Грузию.



Как сообщает Report, целью визита является участие в мероприятиях по случаю 100-летнего юбилея создания Грузинской Демократической Республики.



В делегацию во главе с О.Асадовым входят заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, депутаты и другие официальные лица.



Отметим, что 26 мая исполняется 100 лет с создания Грузинской Демократической Республики. В связи с этим в Тбилиси будут проведены крупные мероприятия.



В церемонии примут участие президенты 6 стран, высокопоставленные лица из 20 стран, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.















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