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В парламенте Германии выступили с инициативой ввести Грузию в список «безопасных стран»


25.05.2018   12:38
В парламенте Германии озвучили инициативу о введении Грузии в список «безопасных стран». С таким заявлением выступил представитель фракции правящей коалиции Христианско-демократического и Христианского социального союза Матиас Мидельберг.

По его словам, Бундестаг вновь попытается признать Грузию и три африканские страны — Тунис, Алжир и Марокко «безопасными государствами».

«Преступления, совершенные гражданами Грузии, значительно возросли, поэтому мы надеемся, что Бундестаг примет это во внимание и на этот раз список безопасных стран будет расширен», — сказал Мидельберг.

По его словам, Германия в большинстве случаев отказывает в просьбе о предоставлении убежища гражданам Грузии и упомянутых африканских стран, а присвоения этим странам статуса «безопасной страны» заметно облегчит и ускорит процесс их депортации на родину.

Напомним, что ранее грузинское правительство уже призывало Берлин признать Грузию «безопасной страной».






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