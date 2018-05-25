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Ильхам Алиев помиловал 11 граждан Грузии
25.05.2018 12:57
В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 634 заключенных.
По информации азербайджанских СМИ, помилование коснулось 11 граждан Грузии
Распоряжение о помиловании президент Азербайджана подписал вчера, его исполнение начато сегодня.
Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины. Среди них также 12 оппозиционеров.
100-летию Азербайджанской Демократической Республики будет отмечаться в стране 28 мая.
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