Ильхам Алиев помиловал 11 граждан Грузии

25.05.2018 12:57 В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 634 заключенных.



По информации азербайджанских СМИ, помилование коснулось 11 граждан Грузии



Распоряжение о помиловании президент Азербайджана подписал вчера, его исполнение начато сегодня.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины. Среди них также 12 оппозиционеров.

100-летию Азербайджанской Демократической Республики будет отмечаться в стране 28 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

