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Президент Армении песетит Тбилиси
25.05.2018 13:30
Президент Армении Армен Саркисян по приглашению грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили 25 мая отбудет в Тбилиси, где примет участие в торжествах, посвященных 100-летию Первой Республики Грузия.
Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Саркисяна, в ходе визита в соседнюю страну он встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, а также с коллегами из зарубежных стран, прибывшими в Тбилиси для участия в торжествах.
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