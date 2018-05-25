Администрация правительства Грузии распространяет информацию о встрече между Абашидзе и Карасиным

25.05.2018 14:52 В рамках неформального грузино-российского диалога 24 мая в Праге состоялась встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина.



Как сообщает администрация правительства, из вопросов, предусмотренных повесткой дня встречи, стороны обсудили торгово-экономические связи между двумя странами и определенные гуманитарные вопросы.



По информации министерства, на встрече было сказано, что в этой сфере отмечается положительная динамика.



«Российская сторона представила специальному представителю премьер-министра Грузии информацию об оформлении 18 мая нынешнего года контракта со швейцарской компанией SGS по поводу «Основных принципов соглашения между правительствами России и Грузии о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами».



Зураб Абашидзе подчеркнул, что аналогичный контракт был подписан грузинской стороной еще в конце 2017 года и выразил надежду, что российская сторона будет добросовестно выполнять свои обязательства без политизации темы. На встрече было отмечено, что при посредничестве швейцарской стороны в результате многолетних консультаций между министерствами иностранных дел Грузии и РФ было достигнуто соглашение о передаче в пользование Грузии бывшего здания посольства Грузии в Москве (сейчас секция интересов Грузии).



Несмотря на то, что пражский формат не предусматривает обсуждение вопросов, связанных с оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе заострил внимание на фактах посягательства на жизнь граждан Грузии – Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. Было отмечено, что грузинская сторона использует все имеющиеся у нее рычаги, чтобы виновные были наказаны и с этой точки зрения ни у кого не должно быть иллюзии какого-либо компромисса с грузинской стороны.



Также была отмечена важность Женевских международных дискуссий, как единственного формата для решения между Грузией и Россией вопросов, касающихся безопасности и гуманитарной сферы.

Дата очередной встречи в Праге будет уточнена позднее» , - говорится в заявлении администрации правительства Грузии.















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