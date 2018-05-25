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26 мая мэрия столицы планирует разнообразные юбилейные мероприятия


25.05.2018   14:56
В честь празднования 100-летия со дня провозглашения Первой Демократической Республики Грузия и 27-летия восстановления независимости, 29 мая в течение всего дня столичная мэрия планирует на проспекте Руставели различные мероприятия.

По информации мэрии, перед зданием парламента Грузии (в Тбилиси) состоится выставка ста постеров «Постер 100».

Перед театром Руставели будет размещено объемное лого «100», на которое будут нанесен принт известного полотна Давида Какабадзе, а перед зданием Оперы будет устроена инсталляция «100».

Старый кинотеатр оживет около оперы, где будет представлен разнообразный театральный реквизит: кадры из старых грузинских фильмов, афиши, стулья, фортепьяно. Там же будет представлен 25-минутный фильм «1918-2018».

Перед зданием парламента будет несколько пространств для детских активностей, концертов и игр. В рамках юбилейных мероприятий на проспекте Руставели также состоится карнавальное шествие, в котором примут участие 24 артиста в театральных костюмах. Перформанс оформит духовой оркестр.

На проспекте Руставели также пройдет фестиваль цветов, который также будет включать зеленые уроки. В связи с праздничным днем Ботанический сад примет посетителей бесплатно.

Юбилейные мероприятия начнутся в 11:00 и закроются грандиозным Гала-концертом, который состоится в 21:00 на площади Роз. В отличие от предыдущих лет, сцена будет оборудована современными элементами и декорациями. Также будет использована особенная звуковая архитектура.






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