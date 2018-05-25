Квирикашвили: Главная миссия нашего поколения - объединение нашей страны

25.05.2018 15:31 В Акте о независимости от 26 мая 1918 года присутствуют следующие слова: «С этого момента грузинский народ является носителем суверенных прав, а Грузия является полноправным независимым государством», — этими словами открыл сегодняшнее заседание правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, завтра Грузия отмечает самый великий праздник, посвященный восстановлению государственности Грузии.



Георгий Квирикашвили поздравил всю Грузию с завтрашним праздником.



«Завтра мы отмечаем великую дату, посвященную восстановлению государственности Грузии. Я хотел бы поздравить всю нашу страну с этим великим праздником и пожелать нашей стране, чтобы на этот раз наша страна необратимо стала членом европейской семьи, и та огромная работа, основы которой были заложены 26 мая 1918 года, увенчалась принятием Грузии в европейскую семью в качестве полноправного члена. Мы все, конечно, верим и убеждены в этом», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, Грузия отмечает свой праздник не только в масштабах страны, но и мира.



«Мы отмечаем эту дату в масштабе всей страны, и, можно сказать, всего мира. Запланировано более 200 различных мероприятий. Грузию посетят очень много иностранных делегаций. Также это дата будет отмечаться во всем мире разными мероприятиями, которые организованны нашими посольствами, и мы вместе с нашими друзьями отпразднуем эту важнейшую дату по всему миру», — сказал Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр подчеркнул, что сегодня в Тбилиси прибывают президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президенты шести стран и десятки делегаций высокого уровня со всего мира.



Премьер-министр также рассказал о запланированных на 26 мая мероприятиях, отметив, что церемония принесения военной присяги одновременно пройдет на шести локациях, включая Тбилиси, Шиндиси, Вардзию и так далее. Церемония со всех этих локаций будет транслироваться в прямом телевизионном эфире.



«Нас ожидает очень важная работа. Сегодня весь мир признает успехи Грузии, Европа считает Грузию страной-лидером Восточного партнерства в соответствии с осуществленными реформами, и мы считаем, что мы очень достойно встречаем эту дату.



У нас впереди очень важная работа, и наша главная задача — объединить нашу страну. Это, наверное, самая важная миссия нашего поколения, нашего правительства, и мы шаг за шагом достойно выполним эту миссию», — заявил Георгий Квирикашвили.















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