Квирикашвили: Верю, что решение Страсбургского суда вернет жертвам российской агрессии веру в правосудие

25.05.2018 15:35 На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили дал оценку проходящему в Европейском суде по правам человека рассмотрению межгосударственного иска «Грузия против России» (дело 2), которое касается преступлений против гражданского населения Грузии и государства Грузия, совершенных РФ во время и после Августовской войны.



Как отметил глава грузинского правительства, данное дело, которое рассматривает Большая палата Европейского суда по правам человека, является прецедентным для самого Суда.



«Верю, что это будет такое решение, которое вернет жертвам российской агрессии 2008 года веру в правосудие, и в будущем создаст очень прочную правовую основу для деоккупации нашей страны», — заявил Георгий Квирикашвили.















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