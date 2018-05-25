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Квирикашвили: В США был важный визит, отмеченный очень значимыми переговорами


25.05.2018   15:48
В результате этого визита мы можем сказать, что стратегические отношения США и Грузии обогащаются разными измерениями, - так оценил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили свой официальный визит в США. По его словам, этот визит был очень успешным.

«Это был важный визит, отмеченный очень значимыми переговорами, ориентированными на конкретные шаги и результаты. Для нашей делегации было огромной честью посетить личную резиденцию вице-президента Майка Пенса, где обсуждались практически все вопросы, важные для Грузии. Были очень длительные, детальные переговоры, и я хотел бы с благодарностью отметить, что вице-президент выразил готовность поддержать все жизненно важные для Грузии направления. Это конкретные шаги как в плане интеграции Грузии в НАТО, так и углубления торгово-экономических отношений и, разумеется, поддержка с точки зрения территориальной целостности и суверенитета Грузии. Усиление в этом направлении международных усилий и консолидирующей роли Америки», - заявил Квирикашвили.

По его словам, также очень важная встреча состоялась с госсекретарем Майком Помпео.

«…Пленарное заседание Комиссии по стратегическому сотрудничеству было открыто совместными заявлениями, в которых прозвучали очень важные посылы, в том числе призыв к Российской Федерации, о том, что соглашение о прекращении огня 2008 года обязательно должно быть выполнено. Была зафиксирована готовность предпринять конкретные шаги к интеграции Грузии в НАТО, что для нас еще более важно, потому что мы приближаемся к саммиту НАТО, и очень надеемся, что в этом направлении будут предприняты также конкретные шаги. В Конгрессе и Сенате состоялось много важных встреч. На всех встречах единодушно была отмечена неуклонная поддержка с точки зрения реализации внешнеполитических приоритетов нашей страны, с точки зрения развития демократии в нашей стране и углубления торгово-экономических отношений», - заявил Квирикашвили.






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