Маргвелашвили: Завтрашний праздник не состоялся бы без такого сильного друга, какой является Литва

25.05.2018 17:53 «Завтрашний праздник не состоялся бы без такого сильного друга, какой является Литва (Lietuva)», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи с президентом Литвы (Lietuva) Далей Грибаускайте.



«Спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте. Я хочу подчеркнуть поддержку и продвижение наших интересов как в ЕС, так и в контексте НАТО. Я верю, что прогресс Грузии на саммите НАТО будет адекватно оценен и вклад литовской стороны будет очень важным», — сказал Георгий Маргвелашвили во время совместного заявления с Далей Грибаускайте.



Президент Литовской республики Даля Грибаускайте сегодня посетила Грузию. Президенты Грузии и Литвы провели личную встречу в Президентском дворце, где оценили визит президента Литвы, как важнейший жест для грузинской государственности.



Напомним, что 26 мая Грузия отмечает День независимости.















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