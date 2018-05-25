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Маргвелашвили: Завтрашний праздник не состоялся бы без такого сильного друга, какой является Литва
25.05.2018 17:53
«Завтрашний праздник не состоялся бы без такого сильного друга, какой является Литва (Lietuva)», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи с президентом Литвы (Lietuva) Далей Грибаускайте.
«Спасибо президенту Литвы Дале Грибаускайте. Я хочу подчеркнуть поддержку и продвижение наших интересов как в ЕС, так и в контексте НАТО. Я верю, что прогресс Грузии на саммите НАТО будет адекватно оценен и вклад литовской стороны будет очень важным», — сказал Георгий Маргвелашвили во время совместного заявления с Далей Грибаускайте.
Президент Литовской республики Даля Грибаускайте сегодня посетила Грузию. Президенты Грузии и Литвы провели личную встречу в Президентском дворце, где оценили визит президента Литвы, как важнейший жест для грузинской государственности.
Напомним, что 26 мая Грузия отмечает День независимости.
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