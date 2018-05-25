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Министр иностранных дел Финляндии поздравил Грузию «с днем рождения»
25.05.2018 17:57
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни поздравляет Грузию в социальной сети «Твиттер» со 100-летием со дня провозглашения Первой демократической республики.
«Финляндия поздравляет вас! Поздравляю с днем рождения, Грузия!», — пишет Тимо Сойни и распространяет видеообращение.
«Здравствуй Грузия, дорогие грузинские друзья! Финляндия и Грузия являются для друг друга больше чем партнеры. Мы друзья. Мы сотрудничаем во многих сферах, например в областях образования и безопасности. Наша поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии, тверда.
Грузия прошлабольшой путь с точки зрения реформ и тесной интеграции с ЕС. Безвизовый режим, соглашение об ассоциации и свободной торговле — большие достижения. мы также видим, как растет туризм. Более четырех тысяч финнов посетили Грузию в прошлом году. мы также будем рады вашему визиту в Финляндию.
Дорогие друзья, в прошлом году Финляндия отмечала 100 лет независимости. Сейчас — ваша очередь. Вы — великая нация и можете гордиться своей страной», — заявил министр иностранных дел Финляндии и добавил на грузинском языке — „ფინეთი გილოცავთ! (Финляндия вас поздравляет!)
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