BBC посвятило статью петиции о независимости Грузии, хранящейся в Оксфордском университете

25.05.2018 18:03 BBC посвятило статью петиции о независимости Грузии, хранящейся в Оксфордском университете

Англоязычная версия веб-сайта BBC публикует материал, посвященный хранящейся в библиотеке Бодлея Оксфордского университета петиции о независимости Грузии.



Статья озаглавлена:»В Оксфорде «обнаружена» петиция о независимости Грузии».



«В Оксфорде обнаружена 111-летняя петиция с требованием об автономии и прав для грузинского народа. Петиция грузинского народа хранится в библиотеке Бодлея с 1920 года, но ее важность стала понятна только недавно. В ней приведены претензии к российской политике и под ней подписались 3000 мужчин и женщин», — говорится в статье.



«Это был первый случай, когда грузинский народ потребовал свои права таким путем», — отметили в библиотеке Бодлея.



Как отмечено в статье, данная петиция была представлена на Гаагской международной конференции 1907 года, хотя это не принесло Грузии независимости, которую страна получила только в 1918 году.



Как говорится в статье, данная петиция, которая в оригинале на грузинском языке озаглавлена как «Меморандум народа Грузии», была инициирована грузинским националистом Варламом Черкезишвили. Он был сослан в Сибирь, откуда в 1870-х годах ему удалось сбежать, а затем обосноваться в Лондоне, где он подружился с братом и сестрой сэром Оливером и Марджори Уордроп.

















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