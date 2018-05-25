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Президенты Грузии и Литвы обсудили подготовку к саммиту НАТО и вопросы координированных действий
25.05.2018 18:08
Президенты Грузии и Литвы обсудили подготовку к саммиту НАТО и вопросы координированных действий Президенты Грузии и Литвы, Георгий Маргвелашвили и Даля Грибаускайте обсудили подготовку к саммиту НАТО и вопросы координированных действий.
По информации администрации президента, президенты Грузии и Литвы провели встречу с глазу на глаз во дворце президента Грузии, где обсудили визит Дали Грибаускайте как важнейший жест поддержки государственности Грузии.
Георгий Маргвелашвили поблагодарил Далю Грибаускайте за историческое решение Литвы в связи с изменением официального названия Грузии, в результате чего Литва стала первой в мире страной, которая использует аутентичное название «Сакартвело». В ответ на этот исторический жест, решением Палаты грузинского языка, в грузинском языке официальным названием Литвы стала «Лиетува».
На встрече стороны выразили готовность продолжать на всех уровнях двусторонний политический диалог. Президенты беседовали о территориальной целостности, оккупации, политике непризнания оккупированных территорий Грузии, проблемах безопасности и процессе европейской интеграции Грузии.
Разговор коснулся подготовки к приближающемуся саммиту НАТО и обсуждения координированных действий Грузии и стран-партнеров. По заявлению президента Грузии, Литва всегда была и остается одним из самых верных сторонников Грузии и ее надежным другом, которому принадлежит огромный вклад в деле поддержки строительства демократического государства Грузии и интеграции в евроатлантические структуры. Также, как твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Георгий Маргвелашвили особо отметил огромную личную роль, вклад, включенность и усилия президента Дали Грибаускайте для укрепления и поддержки позиций Грузии на международной арене.
Было отмечено, что Литва всегда использовала трибуну ООН и других международных организаций для поддержки Грузии. Было отмечено, что сегодня отношения между странами развиваются успешно и гармонично. Растет туризм, торговый оборот, развивается сотрудничество практически во всех сферах. На сегодняшней встрече говорилось о последующем углублении экономических, образовательных и культурных связей.
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