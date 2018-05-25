В Грузии ужесточат наказание за семейное насилие

25.05.2018 18:20 Правительство Грузии утвердило законодательные изменения об ужесточении наказания за семейное преступление и насилие в отношении женщин. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Законодательные изменения подготовило министерство внутренних дел Грузии. Они коснутся как Уголовного кодекса, так и Кодекса административных правонарушений. Законопроект поступит на рассмотрение в парламент в ближайшее время.



В соответствии с изменениями, к уголовной ответственности будут привлекать при первом же нарушении условий оградительного и защитного ордеров. Сейчас, если человек впервые нарушает условия ордеров, он привлекается к административной ответственности, а к уголовной — при повторном нарушении.



Нарушение условий оградительного ордера не сегодняшний день наказывается административным заключением сроком до семи дней или исправительными работами сроком до 1 месяца. Нарушение условий защитного ордера — заключением сроком до 15 дней или исправительными работами до 3 месяцев.



Санкции также ужесточат в отношении людей, повторно совершивших семейное преступление. Теперь повторное семейное преступление будет расцениваться, как совершенное неоднократно. Следовательно, преступника накажут строже.



Согласно поправкам, гендерный признак сможет рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении убийств, доведении до самоубийства, причинении тяжкого и менее тяжкого вреда здоровью.



Более того, ужесточается наказание и за насилие в семье. Согласно действующему законодательству, за насилие в семье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. После внесения поправок это преступление будет наказываться лишением свободы сроком до 2 лет.



Цель законопроекта — рост эффективности в борьбе с семейными преступлениями и насилием, отмечают в МВД.

В последние годы в Грузии увеличилось количество официально зарегистрированных случаев семейного насилия. В МВД объясняют это тем, что жертвы насилия чаще стали обращаться в полицию.



За январь-март 2018 года по обвинению в семейных преступлениях в Грузии задержали 855 человек.



С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью УК Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов.

















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