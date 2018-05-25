Грибаускайте: Да здравствует Грузия, хочу благословить ваш путь к будущему

25.05.2018 18:28 «Да здравствует Грузия, для меня очень важно быть рядом с вами», — заявила президент Литвы (Lietuva) Даля Грибаускайте на совместной с Георгием Маргвелашвили пресс-конференции в администрации президента Грузии.



«Я тоже хочу использовать истинное имя Грузии, чтобы поздравить вашу страну, а также как вы называете мою страну», — сказала Даля Грибаускайте.



Как отметила президент Литвы (Lietuva), поддержка и отношение к Грузии все более улучшаются.



«100 лет назад у Грузии была дана возможность и сегодня она имеет шанс идти прогрессивным путем.



Разумеется, мы будем продолжать поддерживать эту страну как в рамках Европейского союза, так и в рамках программы Восточного партнерства, поскольку Грузия действительно является ведущей страной и имеет успех в направлении НАТО.



Конечно, есть проблемы безопасности во всем мире, и все мы согласны с тем, что геополитическая динамика развивается и меняется очень быстро. Только ваша страна является лучшим партнером для НАТО из кавказского региона, который стоит на блок — посте безопасности в регионе.



Конечно же, этим Грузии облегчается путешествие к НАТО. Мы будем рядом с вами, если хотите за вашей спиной. Конечно, это укрепит безопасность вашей страны. Наша дружба развивается, истинное название Грузии уже внедрено в нашей стране.



Завтра я поеду в одну из школ Тбилиси, где обучают языку моей страны. Еще раз хочу поздравить Грузию со столетним юбилеем создания современного государства и я хочу благословить ваш путь к будущему», — заявила Даля Грибаускайте.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

