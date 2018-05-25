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Маргвелашвили: Фазы грузино-литовского сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты
25.05.2018 19:21
Фазы грузино-литовских отношений и сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте.
«Фазы грузино-литовских отношений и сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты. Я также хочу подчеркнуть важность серьезного продвижения вами интересов Грузии, которые лично вы неоднократно осуществляли в контексте как ЕС, так и НАТО.
Сегодня мы говорили о тех целях, которые Грузия имеет в направлении евроатлантической интеграции, и я верю, что на предстоящем саммите прогресс Грузии в отношении НАТО будет оценен адекватно. Уверен, что позиция Литвы с этой точки зрения будет традиционно в нашу поддержку.
Мы говорили о безопасности региона, о будущем сотрудничестве, и я рад, что в этом контексте перспективы наших двусторонних отношений, также, как перспектива нашего сотрудничества имеет на международных форумах позитивное значение», - заявил президент Грузии.
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