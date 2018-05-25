Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Фазы грузино-литовского сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты


25.05.2018   19:21
Фазы грузино-литовских отношений и сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

«Фазы грузино-литовских отношений и сотрудничества, которые мы проходим, дают все более впечатляющие результаты. Я также хочу подчеркнуть важность серьезного продвижения вами интересов Грузии, которые лично вы неоднократно осуществляли в контексте как ЕС, так и НАТО.

Сегодня мы говорили о тех целях, которые Грузия имеет в направлении евроатлантической интеграции, и я верю, что на предстоящем саммите прогресс Грузии в отношении НАТО будет оценен адекватно. Уверен, что позиция Литвы с этой точки зрения будет традиционно в нашу поддержку.

Мы говорили о безопасности региона, о будущем сотрудничестве, и я рад, что в этом контексте перспективы наших двусторонних отношений, также, как перспектива нашего сотрудничества имеет на международных форумах позитивное значение», - заявил президент Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Детальный дизайн порта Анаклиа разработает ведущая в мире проектная компания
30 стран, с которыми Грузия имеет положительный торговый баланс
Euronews рассказал, как в Грузии катаются на лыжах в субтропиках
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству
В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин
Житель Кутаиси задержан в Абхазии
На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Землетрясение произошло в Грузии
Джанелидзе: Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом
Бакрадзе: США стоит рядом с грузинским народом на защите нашего благополучия и свободы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна