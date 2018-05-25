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ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение MH17
25.05.2018 20:30
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Заявление опубликовано на сайте организации. С таким же призывом выступил Евросоюз.
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«Я призываю Россию принять ответственность и сотрудничать в рамках всех инициатив, направленных на определение виновных в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН», — заявил Столтенберг.
В ЕС также отметили, что полностью поддерживают резолюцию СБ ООН 2166, которая требует, чтобы все причастные к катастрофе MH17 были привлечены к ответственности и все страны оказали полное содействие по установлению виновных.
Накануне Международная следственная группа сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. В Минобороны ответили, что российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины.
После этого Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета. Они попросили Россию вступить в диалог, чтобы найти решение по вопросу о достижении справедливости в отношении жертв крушения самолета.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 года. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, большинство из которых граждане Нидерландов.
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