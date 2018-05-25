В Тбилиси переименуют площадь Революции роз

25.05.2018 20:38 Площадь Революции роз в Тбилиси будет переименована в площадь Первой Демократической республики.



Такое решение на пятничном заседании утвердило сакребуло (городской законодательный орган) столицы Грузии.



Представители оппозиции, которые выступали против смены названия, на заседании не присутствовали. В оппозиционной партии «Европейская Грузия», основанной бывшими соратниками экс-президента Михеила Саакашвили, сочли эту инициативу «дешевым политическим актом».



«Революция роз — это не собственность только одной партии. Это день, когда грузинский народ не выдержал оскорблений, не выдержал фальсификацию его воли, вышел на улицу и взял свою судьбу в собственные руки, сказав „нет“ коррупции и разваленному и не состоявшемуся государству», — отметил член тбилисского законодательного собрания от «Европейской Грузии», бывший министр культуры страны Георгий Габашвили.



По его мнению, решение о переименовании площади является «полным игнорированием выражения той воли в дни Революции роз, которую помнит вся Грузия».



В самом сакребуло Тбилиси ранее объяснили, что предложение переименовать площадь связано со 100-летием со дня основания первой демократической республики, которое будет отмечаться в Грузии 26 мая.



Площадь Революции роз носит такое название с конца 2005 года. До этого она называлась площадью Республики. Ее переименовали по случаю второй годовщины переворота, закончившегося отставкой президента Эдуарда Шеварднадзе.















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