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Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении


25.05.2018   22:07
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.

Глава правительства поздравил Армена Саргсяна с утверждением на должность и поблагодарил его за визит в Грузию.

Георгий Квирикашвили отметил, что братская Армения, как и Грузия, отмечает 100-летие независимости и эта дата для обеих стран имеет особое значение.

На встрече премьер-министр подчеркнул важность многовековых, тесных и дружеских отношений с Арменией и выразил надежду, что сотрудничество в разных сферах будет более динамичным.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь и праздновать 100-летие большой победы с моими братьями», — заявил президент Армении и поблагодарил Георгия Квирикашвили за теплый прием.

Армен Саргсян подтвердил желание углубить существующие связи.

На встрече было отмечено, что стабильность двух стран принесет благополучие в регионе. Георгий Квирикашвили пожелал успеха новому правительству Армении.






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