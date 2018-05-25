|
Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении
25.05.2018 22:07
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
Глава правительства поздравил Армена Саргсяна с утверждением на должность и поблагодарил его за визит в Грузию.
Георгий Квирикашвили отметил, что братская Армения, как и Грузия, отмечает 100-летие независимости и эта дата для обеих стран имеет особое значение.
На встрече премьер-министр подчеркнул важность многовековых, тесных и дружеских отношений с Арменией и выразил надежду, что сотрудничество в разных сферах будет более динамичным.
«Для меня большая честь быть сегодня здесь и праздновать 100-летие большой победы с моими братьями», — заявил президент Армении и поблагодарил Георгия Квирикашвили за теплый прием.
Армен Саргсян подтвердил желание углубить существующие связи.
На встрече было отмечено, что стабильность двух стран принесет благополучие в регионе. Георгий Квирикашвили пожелал успеха новому правительству Армении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна