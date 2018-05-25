Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении

25.05.2018 22:07 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении Арменом Саргсяном. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.



Глава правительства поздравил Армена Саргсяна с утверждением на должность и поблагодарил его за визит в Грузию.



Георгий Квирикашвили отметил, что братская Армения, как и Грузия, отмечает 100-летие независимости и эта дата для обеих стран имеет особое значение.



На встрече премьер-министр подчеркнул важность многовековых, тесных и дружеских отношений с Арменией и выразил надежду, что сотрудничество в разных сферах будет более динамичным.



«Для меня большая честь быть сегодня здесь и праздновать 100-летие большой победы с моими братьями», — заявил президент Армении и поблагодарил Георгия Квирикашвили за теплый прием.



Армен Саргсян подтвердил желание углубить существующие связи.



На встрече было отмечено, что стабильность двух стран принесет благополучие в регионе. Георгий Квирикашвили пожелал успеха новому правительству Армении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

