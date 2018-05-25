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Глава Еврокомиссии обсудил с президентом Грузии интеграцию страны в ЕС


25.05.2018   22:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Тбилиси обсудили интеграцию республики в ЕС, заявил советник грузинского главы государства по внешним связям Тенгиз Пхаладзе.

Юнкер прибыл в пятницу в Тбилиси на празднование 100-летия со дня объявления в Грузии первой демократической республики, который будут отмечать 26 мая. Ранее власти Грузии сообщали, что ожидают по случаю празднования дня независимости семь президентов и 20 делегаций высокого уровня разных стран.

"По приглашению грузинского президента Жан-Клод Юнкер прибыл в Тбилиси. Главной темой обсуждения на встрече стали существующие между Грузией и Евросоюзом отношения, а так же шаги, необходимые для интенсификации сотрудничества", — заявил Пхаладзе журналистам.

По его словам, президент Грузии обсудил имплементацию соглашения 2018 года, которое будет содействовать интеграции Грузии в ЕС. Маргвелашвили так же затронул в ходе переговоров с Юнекром тему грузино-российских отношений.






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