Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска

25.05.2018 23:15 Президент Словакии Андрей Киска посетил Грузию по случаю празднования 100-летнего юбилея провозглашения Первой Демократической республики Грузии. Встречал гостя в Тбилисском международном аэропорту заместитель министра иностранных дел Звиад Гонадзе. Он поблагодарил президента за участие в мероприятиях, посвященных важной дате Грузии.



«Особенно приветствуем визит глав тех стран, которые являются нашими сторонниками как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на международном уровне и безусловно нужно выделить президента Словакии, который поддерживает нас во всех форматах», — заявил Гонадзе.



Президент Словацкой республики проведет встречи с руководством страны и примет участие в торжественных мероприятиях.















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