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Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска


25.05.2018   23:15
Президент Словакии Андрей Киска посетил Грузию по случаю празднования 100-летнего юбилея провозглашения Первой Демократической республики Грузии. Встречал гостя в Тбилисском международном аэропорту заместитель министра иностранных дел Звиад Гонадзе. Он поблагодарил президента за участие в мероприятиях, посвященных важной дате Грузии.

«Особенно приветствуем визит глав тех стран, которые являются нашими сторонниками как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на международном уровне и безусловно нужно выделить президента Словакии, который поддерживает нас во всех форматах», — заявил Гонадзе.

Президент Словацкой республики проведет встречи с руководством страны и примет участие в торжественных мероприятиях.






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