|
Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска
25.05.2018 23:15
Президент Словакии Андрей Киска посетил Грузию по случаю празднования 100-летнего юбилея провозглашения Первой Демократической республики Грузии. Встречал гостя в Тбилисском международном аэропорту заместитель министра иностранных дел Звиад Гонадзе. Он поблагодарил президента за участие в мероприятиях, посвященных важной дате Грузии.
«Особенно приветствуем визит глав тех стран, которые являются нашими сторонниками как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на международном уровне и безусловно нужно выделить президента Словакии, который поддерживает нас во всех форматах», — заявил Гонадзе.
Президент Словацкой республики проведет встречи с руководством страны и примет участие в торжественных мероприятиях.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна