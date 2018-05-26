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Янош Херман – Все граждане Грузии могут гордиться достигнутым
26.05.2018 13:48
Посол ЕС в Грузии Янош Херман поздравляет Грузию со 100-летием независимости. Янош Херман опубликовал поздравление в «Твиттере».
«Я прожил здесь, в Грузии и хорошо понимаю те чувства, с которыми грузинские граждане отмечают 100-летие создания своей Первой Демократической Республики.
Я разделяю эти чувства и потому, что понимаю, насколько сложно было гражданам Грузии во времена советского правления восстановить независимую республику на очень прочных основаниях.
Хочу сказать, что в ЕС мы очень гордимся тем, что смогли поддержать независимость Грузии, а также – теми усилиями, что были предприняты Грузией для модернизации страны и сближения с ЕС, основываясь в этом процессе на общих ценностях.
Я чувствую, что все граждане Грузии могут годиться тем, что достигнуто и у всех граждан Грузии есть твердые основания для того, чтобы глядеть в следующий век с оптимизмом. С этими мыслями хочу присоединиться в отмечании этой знаменательной даты. Так что, в этом случае хочу сказать, поздравляю Грузию со 100-летием Первой Республики!», - заявил Янош Херман.
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