Елизавета II поздравила граждан Грузии с национальным праздником

26.05.2018 13:49 Ее Величество королева Великобритании Елизавета II поздравляет президента и народ Грузии с Днем независимости.



«С большой радостью поздравляю Вас и население Грузии с национальным праздником и желаю счастья и удачи! В этом году этот день особенный, поскольку Грузия отмечает 100-летие с основания первой грузинской Демократической Республики. В такое время думаю о близких связях наших стран, как исторических, так и нынешних и будущих», - отмечается в поздравлении Елизаветы II, которое распространено на странице британского посольства в Грузии в «Фейсбук».















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