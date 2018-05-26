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Елизавета II поздравила граждан Грузии с национальным праздником


26.05.2018   13:49
Ее Величество королева Великобритании Елизавета II поздравляет президента и народ Грузии с Днем независимости.

«С большой радостью поздравляю Вас и население Грузии с национальным праздником и желаю счастья и удачи! В этом году этот день особенный, поскольку Грузия отмечает 100-летие с основания первой грузинской Демократической Республики. В такое время думаю о близких связях наших стран, как исторических, так и нынешних и будущих», - отмечается в поздравлении Елизаветы II, которое распространено на странице британского посольства в Грузии в «Фейсбук».






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