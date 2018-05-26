Президент Армении встретился с Бидзиной Иванишвили

26.05.2018 13:50 В рамках рабочего визита в Грузию, президент Армении Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили. Об этом сообщает «Спутник Армения».



По информации агентства, встреча носила частный характер. По их же информации, Армена Саркисяна и Бидзину Иванишвили связывают многолетние дружеские отношения.

















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