Майк Помпео поздравляет грузинский народ с Днем независимости

26.05.2018 13:57 Госсекретарь США Майк Помпео поздравляет правительство Грузии и грузинский народ с Днем независимости.



«В этом году отмечается столетие независимой Республики Грузия. Грузия после восстановления независимости в 1991 году – близкий друг и достойный партнер США. В течение последних 27 лет Грузия достигла впечатляющего прогресса в строительстве экономики и демократии. Грузины также вносят ценный вклад в региональный мир и безопасность, в том числе службой в Афганистане, где они стоят рядом с американцами. Эти успехи были бы невозможны без самоотверженности и не одной жертвы грузинского народа», - говорится в заявлении Майка Помпео.



Госсекретарь США также отмечает, что США гордятся демократическим и экономическим развитием Грузии, с продолжением поддержки членства в НАТО, суверенитета и территориальной целостности.















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