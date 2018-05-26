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Майк Помпео поздравляет грузинский народ с Днем независимости


26.05.2018   13:57
Госсекретарь США Майк Помпео поздравляет правительство Грузии и грузинский народ с Днем независимости.

«В этом году отмечается столетие независимой Республики Грузия. Грузия после восстановления независимости в 1991 году – близкий друг и достойный партнер США. В течение последних 27 лет Грузия достигла впечатляющего прогресса в строительстве экономики и демократии. Грузины также вносят ценный вклад в региональный мир и безопасность, в том числе службой в Афганистане, где они стоят рядом с американцами. Эти успехи были бы невозможны без самоотверженности и не одной жертвы грузинского народа», - говорится в заявлении Майка Помпео.

Госсекретарь США также отмечает, что США гордятся демократическим и экономическим развитием Грузии, с продолжением поддержки членства в НАТО, суверенитета и территориальной целостности.






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