Маргвелашвили: Наша страна стоит на победном пути

26.05.2018 14:33 Мы должны сохранить независимость нашей страны и должны создать страну, в которой свободные граждане дадут будущим поколениям достижения, как это давали наши предки всему человечеству, - с этими словами обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили к населению Грузии, выступая с речью на торжественном мероприятии по случаю отмечаемого сегодня Дня независимости Грузии на площади Свободы в Тбилиси,.



Президент поблагодарил и представителей дружественных Грузии стран.



«...Всех граждан Грузии поздравляю с этой значительной датой. С сегодняшнего дня мы вступаем в новое столетие нашей республики и последующие 100 лет мы пройдем так же, с теми принципами и приоритетами, что и наши предки. Здесь цель ясна – мы должны сохранить независимость нашей страны и должны создать независимую страну, в которой свободные граждане, развитие их многостороннего таланта, усилят нашу родину и также дадут будущим поколениям достижения, как это давали наши предки всему человечеству. Сегодняшнее состояние нашего народа ясно показывает, что наша страна стоит на победном пути, и отныне она будет следовать лишь путем победы», - заявил президент.















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