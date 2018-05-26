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Квирикашвили: Верю, что клятву, данную 100 лет назад, в этом году мы исполним до конца


26.05.2018   14:56
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, сегодня каждый из граждан Грузии создает историю, - об этом премьер сказал, выступая на церемонии принятия присяги, на площади Свободы в Тбилиси.
По его же словам, на каждого из грузинских граждан возложена миссия, что на созданный 100 лет назад фундамент, будет настроено, основанное на благополучии и духовной силе государство.

«Я верю, что клятву, данную 100 лет назад, в этом году мы исполним до конца, и Грузия утвердится как сильное государство с необратимой демократией. Да хранит Господь Грузию», - отметил премьер.
По его словам, 26 мая 1918 года равно принадлежит прошлому, настоящему и будущему Грузии.

«Прошлому потому, что именно тогда был заложен фундамент национальной политики грузинского государства, которая основывалась на ценностях, считающихся достижением тогдашней мировой цивилизации. Настоящему потому, что грузинское государство сегодня является продолжателем именно тех ценностей, которые привели Грузию к Европе так близко, как никогда. Будущему потому, что приверженностью этим же ценностям и, опираясь на них, мы прокладываем новые пути к строительству государства, чтобы занимать достойное место среди развитых цивилизованных государств мира», - заявил Квирикашвили.

Сегодня Грузия отмечает День независимости.






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