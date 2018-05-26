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Жан-Клод Юнкер: Вы никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу
26.05.2018 17:28
Вы решили, что возьмете судьбу своего будущего в собственные руки и никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу, - об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на площади Свободы в Тбилиси по завершении церемонии принятия присяги.
По его словам, Грузия построила свое будущее на принципах демократии и свободы, уразумев принципы защиты прав человека.
«Разумеется, борьба за мир и свободу – это нескончаемый путь, у Грузии же и ее народа есть амбиция, продолжать это следование. Вы решили, что возьмете судьбу своего будущего в собственные свои руки и никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу. В итоге, вы достигли этого.
…Страна построила свое будущее на принципах демократии и свободы, уразумев принципы защиты прав человека. Это не только лишь слова, это не только лишь устремления, для нас все это результат очень большой и самоотверженной деятельности. Демократия – это тот путь, которому грузинский придал преимущество в 1918 году. Этот настрой и сегодня определяет будущее вашей страны», - заявил Жан-Клод Юнкер.
Сегодня Грузия отмечает День независимости.
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