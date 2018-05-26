Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Жан-Клод Юнкер: Вы никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу


26.05.2018   17:28
Вы решили, что возьмете судьбу своего будущего в собственные руки и никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу, - об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на площади Свободы в Тбилиси по завершении церемонии принятия присяги.

По его словам, Грузия построила свое будущее на принципах демократии и свободы, уразумев принципы защиты прав человека.

«Разумеется, борьба за мир и свободу – это нескончаемый путь, у Грузии же и ее народа есть амбиция, продолжать это следование. Вы решили, что возьмете судьбу своего будущего в собственные свои руки и никогда не останавливались в борьбе за независимость и свободу. В итоге, вы достигли этого.

…Страна построила свое будущее на принципах демократии и свободы, уразумев принципы защиты прав человека. Это не только лишь слова, это не только лишь устремления, для нас все это результат очень большой и самоотверженной деятельности. Демократия – это тот путь, которому грузинский придал преимущество в 1918 году. Этот настрой и сегодня определяет будущее вашей страны», - заявил Жан-Клод Юнкер.

Сегодня Грузия отмечает День независимости.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава Минфина представил на заседании правительства проект поправок по избыточным долгам
В Грузии начали продавать квартиры за биткоины
Возобновление работы ИнгуриГЭС планируется через три дня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузинский храм начали восстанавливать в Турции
Грибаускайте: Литва будет стоять рядом с вами
Президент Еврокомиссии прибыл в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна