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Даля Грибаускайте поздравила население Грузии с Днем независимости на грузинском языке
26.05.2018 17:50
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила население Грузии со 100-летием первой независимой республики на грузинском языке.
По-грузински она говорила на церемониале принятия присяги на площади Свободы в Тбилиси.
«Здравствуйте, поздравляю население Грузии со 100-летней годовщиной. Отныне, мы называем вашу страну – Сакартвело. Это наш символический подарок вам. Слава Грузии», - заявила Грибаускайте на грузинском языке.
Сегодня Грузия отмечает День независимости.
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