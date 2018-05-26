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Даля Грибаускайте поздравила население Грузии с Днем независимости на грузинском языке


26.05.2018   17:50
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила население Грузии со 100-летием первой независимой республики на грузинском языке.

По-грузински она говорила на церемониале принятия присяги на площади Свободы в Тбилиси.

«Здравствуйте, поздравляю население Грузии со 100-летней годовщиной. Отныне, мы называем вашу страну – Сакартвело. Это наш символический подарок вам. Слава Грузии», - заявила Грибаускайте на грузинском языке.

Сегодня Грузия отмечает День независимости.






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