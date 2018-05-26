Даля Грибаускайте поздравила население Грузии с Днем независимости на грузинском языке

26.05.2018 17:50 Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила население Грузии со 100-летием первой независимой республики на грузинском языке.



По-грузински она говорила на церемониале принятия присяги на площади Свободы в Тбилиси.



«Здравствуйте, поздравляю население Грузии со 100-летней годовщиной. Отныне, мы называем вашу страну – Сакартвело. Это наш символический подарок вам. Слава Грузии», - заявила Грибаускайте на грузинском языке.



Сегодня Грузия отмечает День независимости.















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