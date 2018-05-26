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Грузия исключительна среди стран региона своей самоотверженностью и приверженностью суверенитету и свободе -Дуда
26.05.2018 18:11
Мы испытали почти одинаковую горечь на протяжении веков и Грузия исключительна среди стран региона своей самоотверженностью и приверженностью суверенитету и свободе, - об этом заявил президента Польши Анджей Дуда.
Президент Польши на площади Свободы в Тбилиси в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 100-летию создания Первой Демократической Республики Грузия и Дню независимости Грузии, поздравил с праздником грузинских граждан.
«Независимость для наших отечеств самая большая ценность. Мы испытали почти одинаковую горечь на протяжении веков и Грузия исключительна среди стран региона своей самоотверженностью и приверженностью суверенитету и свободе.
Она никогда не примирится с тем, чтобы границы суверенного государства были нарушены, и тем самым нарушалось международное законодательство. Грузия уважает международное законодательство и это является основанием для сохранения мира во всей Европе. Вызову вновь ожидают Грузию, однако мы с вами проникнутые духом солидарности», - заявил, в частности, Дуда.
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