Госсекретарь США поздравил Грузию с главным государственным праздником

26.05.2018 22:01 Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил Грузию с Днем независимости и 100-летием восстановления государственности. Текст поздравительного послания опубликован на сайте Госдепартамента США.



Демократическая Республика Грузия провозгласила независимость 26 мая 1918 года. После советизации в 1921 году, Грузия восстановила независимость 9 апреля 1991 года.



«От имени правительства США я хотел бы пожелать правительству Грузии и грузинскому народу счастливого Дня независимости. В этом году отмечается столетняя годовщина Демократической Республики Грузия, первого независимого грузинского государства в современной истории. С момента восстановления независимости в 1991 году Грузия была близким другом и уважаемым партнером Соединенных Штатов», — говорится в обращении Помпео.



Госсекретарь США отметил, что с момента восстановления независимости Грузия добилась «впечатляющего прогресса в построении экономики и демократии».



«Грузины также вносят ценный вклад в обеспечение регионального мира и безопасности, в том числе в Афганистане, где они служат бок о бок с американскими военными. Эти достижения были бы невозможны без самоотверженности и многочисленных жертв грузинского народа», — заявил Помпео.



В послании отмечено, что США «с гордостью продолжают поддерживать» демократическое и экономическое развитие Грузии, ее евроатлантические устремления и суверенитет, а также независимость и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.















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