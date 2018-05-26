Саакашвили: Педали грузинского велосипеда больше не крутятся

26.05.2018 22:04 Третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили в видео-обращении поздравил население страны с Днем независимости.



Саакашвили обратился к гражданам Грузии из Польши. По мнению экс-президента, в настоящее время свободе, которая является самой большой ценностью грузинского народа, угрожает в опасность.



«Мы родились грузинами для того, чтобы быть свободными. Наш успех и наше достоинство всегда заключались в нашей свободе. Свобода – огромная ценность, но очень хрупкая. Сейчас наша свобода снова в опасности», — сказал Саакашвили.



Для того, чтобы объяснить свою позицию, экс-президент сравнил Грузию с велосипедом.



«Грузия напоминает мне велосипед, педали которого крутились, и он быстро ехал вперед. Педали больше не крутятся. Некоторое время мы быстро ехали вперед, но велосипед начал отклоняться, останавливаться, замедляться, а сейчас может упасть и покатиться вниз», — добавил он.



Апеллируя к экс-премьеру и миллиардеру Бидзине Иванишвили, Саакашвили призвал население Грузии «избавиться от чудовища», которое мешает Грузии двигаться вперед.



«Для того, чтобы не скатиться мы должны стать вместе. Мы должны избавиться от щупалец чудовища, которое засело в Грузии. Все это мы можем сделать только вместе, мы должны встать вместе, забыв старые обиды», — заявил он.



Саакашвили добавил, что в течение пяти лет его президентства «Грузия оставалась «реформатором «номером один» во всем мире»: «Весь мир мечтал быть похожим примером успеха, начиная от Украины, Молдовы, Беларуси, заканчивая Средней Азией, Россией и Восточной Европой».

В конце своего обращения политик сообщил, что вместе с грузинским народом надеется «вернуть Грузии ее великолепие».



«Я не хочу, чтобы моя страна увядала. У меня разрывается сердце, когда я вижу ее униженное положение, когда я вижу, как смеются над нашим народом. Мы снова станем самой успешной страной мира. Мы пойдем вперед еще быстрее, еще более обдуманно и эффективно. Мы преодолеем все трудности и проблемы. Мы покончим с безнадежностью, и вернем Грузии ее великолепие. Все это мы сделаем вместе. Я очень надеюсь на вас», — заключил он.

















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