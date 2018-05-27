В конгрессе США инициирована резолюция в связи со 100-летием независимости Грузии

27.05.2018 10:40 В конгрессе США в связи со 100-летием независимости Грузии инициирована резолюция, сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации внешнеполитического ведомства, 24 мая 2018 года в сенат США была внесена резолюция в поддержку Грузии. Резолюция посвящается 100-летнему юбилею независимости Грузии и подчеркивает твердую поддержку Грузии и грузинского народа со стороны США.



Резолюция в поддержку Грузии представлена в конгрессе сенаторами – республиканцем из штата Джорджия Дэвидом Пердю (David Perdue), демократом из штата Мериленд Беном Кардином (Ben Cardin) и республиканцем из штата Джорджия Джонни Изаксоном (Johnny Isakson).



Как сообщает МИД, резолюция подчеркивает стратегическое партнерство и союзничество США и Грузии. Резолюция поддерживает еще большее углубление и усиление партнерства между США и Грузией в сферах обороны и безопасности, также как и развитие торговых и коммерческих отношений между странами, исходя из интересов обеих стран.



«Следует отметить, что сенат США еще раз фиксирует решительную поддержку вступления Грузии в НАТО и подчеркивает большой вклад Грузии в обеспечение евроатлантической безопасности. В резолюции Грузия упоминается как лидер в регионе в плане демократического развития, укрепления роли парламента. Признаны реформы правительства Грузии по части верховенства закона, прозрачности и свободы медиа, подотчетности правительства и обеспечения усиления судебной независимости.

Конгресс США выражает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.



Резолюция поддерживает независимую, единую, мирную Грузию и безопасное будущее региона. Вместе с тем конгресс США осуждает незаконную оккупацию Российской Федерацией неотъемлемых территории Грузии — Абхазского и Цхинвальского регионов и подчеркивает негативные последствия укрепления оккупационной линии проволочными заграждениями.



Сенат отмечает, что и спустя 10 лет с российской военной интервенции в 2008 году, Российская Федерация опять-таки не выполняет соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и у сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев ограничено право на возвращение в свои места проживания. В резолюции подчеркивается тяжелейшее положение в оккупированных регионах Грузии по части прав человека и в гуманитарном плане и осуждаются факты посягательства на жизни граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.



Конгресс США подчеркивает необходимость имплементации соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности, речь идет об отводе вооруженных сил РФ на позиции, существующие до начала войны и значимость создания в упомянутых регионах международных механизмов безопасности. Резолюция отмечает также необходимость безопасного и достоянного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в собственные дома», - говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Грузии.















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