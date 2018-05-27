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Украина и Грузия понесли очень большой ущерб от российской агрессии - Парубий
27.05.2018 10:46
Украина и Грузия понесли очень большой ущерб от агрессии России – наши исторические и суверенные территории оккупированы и фактически аннексированы Российской Федерацией, - об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, выступая с речью в формате круглого стола – «Сотрудничество ради благополучия – стратегия будущего столетия» в Тбилиси.
По заявлению Андрея Парубия, Украина и Грузия должны вместе бороться с шовинистическими идеями России.
«С региональной точки зрения, наши совместные действия в контексте Балтийского и Черноморского сотрудничества являются важнейшими, и это создает наше соответствующее будущее для того, чтобы бороться с российской агрессией эффективно и противостоять распространению тех шовинистических идей, которым способствует Россия. Мы должны еще найти новые возможности для интеграции в евроатлантические структуры», - заявил Андрей Парубий.
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий от имени президента, правительства и парламента Украины поздравил население Грузии со столетием основания Демократической Республики.
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