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Реформы проводить очень сложно, когда у тебя агрессивный сосед - Андрей Киска


27.05.2018   10:51
Грузия – фантастическая страна и всем людям должна быть дана возможность развития, - об этом заявил президент Словакии Андрей Киска, выступая с речью на конференции «Сотрудничество ради благополучия – стратегия будущего столетия» в Тбилиси.

«Два года назад я провел фантастические дни в Грузии и увидел, сколь трудолюбивы грузины. Они не ропщут, а работают и работают. Реформы проводить очень сложно, когда у тебя столь агрессивный сосед.

Я хочу показать фото, на котором проволочные заграждения и человек, который протягивают руку сквозь колючую проволоку. Этот мужчина встал ночью и увидел, что через его двор протянуты проволочные заграждения. Это сделал агрессивный сосед, догадываемся наверно, о каком соседе я говорю. В этих условиях проводить реформы очень сложно, однако, в любом случае, я хочу, чтобы эта часть мира был гораздо безопасней. Грузия – фантастическая страна и всем людям должна быть дана возможность развития», - заявил Киска.






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