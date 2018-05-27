Чем больше реформ будет проводить Грузия, тем больше поддержки она получит - Жан-Клод Юнкер

27.05.2018 10:57 Чем больше реформ будет проводить Грузия, тем больше поддержки она получит, - об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили в Тбилиси.



По его же словам, ЕС играет весьма важную роль для Грузии.



«Мы прошли большой путь вместе. Благодарю Грузию за такой европейский настрой. Грузия – страна, которая близка моему сердцу и сердцам европейцев, поскольку мы являемся друзьям и партнерами, связанными историей и нашей географией. Сегодня особенный день для Грузии. Чем больше реформ будет проводить Грузия, тем больше поддержки она получит. Хочу объявить, что средства в размере 40 млн будут выделены в рамках двустороннего сотрудничества. В общей сложности по линии финансовой поддержки в 2014-2018 годах выделено 597 млн. Также для микрофинансовой помощи мы выделим 45 млн евро. Мы осуществили и визовую либерализацию, и всех тех, кто не бывал в Европе, хочу пригласить, поскольку отправиться в Европу стоит. Мы с премьером договорились, что между Еврокомиссией и правительством Грузии будет проведена ежегодная встреча», - заявил Юнкер.















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