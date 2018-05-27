Ильхам Алиев: Дружественному народу Грузии желаю мира и благополучия

27.05.2018 11:03 Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с национальным праздником – Днем независимости и 100-летним юбилеем восстановления независимости Грузии. Также, поздравляю ваш народ от себя лично и от имени азербайджанского народа, — об этом говорится в президенте президента Азербайджана Ильхама Алиева.



В поздравлении отмечается, что в мае 1918 года в государственной истории Азербайджана и Грузии произошло очень важное событие.



«Наши народы, исторически проживавшие в условиях дружбы и искреннего добрососедства, провозгласили свою независимость. С радостью хочу отметить, что на нынешнем этапе нашей независимости отношения между нашими государствами, основанные на взаимном доверии и поддержке, достигли уровня стратегического партнерства. Верю, что успешно реализуемые нами энергетические, транспортные проекты внесут значительный вклад в процветание наших стран.



В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и успехов в ваших делах. Дружественному народу Грузии желаю мира и благополучия. С уважением, президент Азербайджана, Ильхам Алиев», — говорится в поздравлении Ильхама Алиева.















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