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Надеемся, что 100-летие советской оккупации Грузия встретит в качестве члена НАТО - Квирикашвили


27.05.2018   11:04
Надеемся, что в 2012 году, когда исполнится 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в качестве настоящего члена Североатлантического альянса, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на конференции «Сотрудничества для благополучия – стратегия будущего столетия».

Как отметил премьер, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества.

«Мы очень надеемся, что цивилизованное мировое сообщество, конкретно Североатлантический альянс, найдет силу, чтобы осуществить консолидацию тех необходимых решений, которые представляют необходимость для безопасности нашего региона, и не только нашего региона, но и более широких масштабов.

Грузия готова к этим вызовам, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества», — заявил Георгий Квирикашвили.

По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма.






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