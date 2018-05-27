Надеемся, что 100-летие советской оккупации Грузия встретит в качестве члена НАТО - Квирикашвили

27.05.2018 11:04 Надеемся, что в 2012 году, когда исполнится 100 лет со дня советской оккупации, Грузия встретит эту дату в качестве настоящего члена Североатлантического альянса, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на конференции «Сотрудничества для благополучия – стратегия будущего столетия».



Как отметил премьер, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества.



«Мы очень надеемся, что цивилизованное мировое сообщество, конкретно Североатлантический альянс, найдет силу, чтобы осуществить консолидацию тех необходимых решений, которые представляют необходимость для безопасности нашего региона, и не только нашего региона, но и более широких масштабов.



Грузия готова к этим вызовам, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма.















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