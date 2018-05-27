Подъем огромного количества правых организаций наблюдается по всей Европе - Майкл Карпентер

27.05.2018 11:12



Интервью проходило в дни, когда в Грузии проводились массовые акции неонацистских групп, проводящих пропаганду против любых демократических ценностей, пропаганду против запада и в частности США. Первый вопрос был задан именно на эту тему.



Майкл Карпентер отметил, что подъем огромного количества правых организаций наблюдается по всей Европе.



"Это заметно - Ле Пен почти победила на выборах, это заметно в Австрии, заметно по последним выборам в Италии... есть факты и в США, просто не настолько масштабные. Небольшие. Это беспокоит. Мы видим это... и Россия кстати поддерживает эти направления. «Ночные волки» и так далее. И здесь в Тбилиси пахнет чем-то похожим...", - отметил Карпентер



По его словам, эти группы, конечно, имеют право на свободу слова, "но в тот момент, когда они переходят черту и начинают угрожать другим людям, полиция и правоохранительные органы должны вмешаться, потому что это и есть природа гражданского общества".





Директор Центра Байдена, бывший второй заместитель Министра Обороны США Майкл Карпентер дал эксклюзивное интервью для проекта тбилисской телекомпании «STV» на русском языке « Пограничная ZONA ».Интервью проходило в дни, когда в Грузии проводились массовые акции неонацистских групп, проводящих пропаганду против любых демократических ценностей, пропаганду против запада и в частности США. Первый вопрос был задан именно на эту тему.Майкл Карпентер отметил, что подъем огромного количества правых организаций наблюдается по всей Европе."Это заметно - Ле Пен почти победила на выборах, это заметно в Австрии, заметно по последним выборам в Италии... есть факты и в США, просто не настолько масштабные. Небольшие. Это беспокоит. Мы видим это... и Россия кстати поддерживает эти направления. «Ночные волки» и так далее. И здесь в Тбилиси пахнет чем-то похожим...", - отметил КарпентерПо его словам, эти группы, конечно, имеют право на свободу слова, "но в тот момент, когда они переходят черту и начинают угрожать другим людям, полиция и правоохранительные органы должны вмешаться, потому что это и есть природа гражданского общества".











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