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В течение следующих пяти лет Грузия добьется заметных успехов на пути в НАТО - Карпентер


27.05.2018   11:17
Директор Центра Байдена, бывший второй заместитель Министра Обороны США Майкл Карпентер полагает, что Грузия не сможет в ближайшее время получить приглашение в альянс или услышать конкретную дату, но он уверен, что есть очень много вещей, которые НАТО делает, чтобы помочь Грузии подготовиться и очень много вещей Грузия делает самостоятельно.

Об этом Майкл Карпентер заявил в интервью для проекта тбилисской телекомпании «STV» на русском языке «Пограничная ZONA».

"Я не думаю, что в ближайшее время Грузия сможет получить приглашение в альянс или услышать конкретную дату, но есть очень много вещей, которые НАТО делает, чтобы помочь Грузии подготовиться и очень много вещей Грузия делает самостоятельно. В Грузии действительно осуществили очень серьезные реформы в военной сфере. Многое было сделано и в прошлом году. Я думаю, что в течение следующих пяти лет Грузия добьется заметных успехов в этом направлении, - заявил Майкл Карпентер.






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