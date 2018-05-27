В Тбилиси проходит форум, посвященный Дню Диаспоры - "Сильная диаспора для единой Грузии"

27.05.2018 12:50 Сегодня в Тбилиси открылся двухдневный форум грузинской диаспоры, посвященный 100-летию провозглашения Первой Демократической Республики Грузия, организатором которого выступает МИД Грузии.



По информации внешнеполитического ведомства, форум ставит целью углубление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, обсуждение проблем, стоящих перед грузинской диаспорой, и поиск эффективных путей поддержки диаспорских организаций.



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе официально откроет мероприятие 27 мая. С приветственным словом к участникам съезда обратятся президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе, также запланирована встреча с Католикосом-Патриархом Грузии Ильей II.



После церемонии открытия работа форума продолжится в четырех секциях: образование; культура; средства массовой информации и общественная дипломатия; бизнес и экономика. Соображения, высказанные в ходе тематических дискуссий, позднее будут отражены в ходе планирования отдельных мероприятий, программ или проектов, которые будут осуществляться государством в направлении диаспоры.



В рамках мероприятий, посвященных Дню Диаспоры, участники форума возложат венки к мемориалу Юнкеров в Коджори и посетят линию оккупации.



Среди приглашенных участников форума — руководители грузинских организаций и воскресных школ и соотечественники, работающие в разных профессиональных областях за рубежом, потомки членов правительства Первой Демократической Республики Грузия, представители правительства Грузии, дипломатического корпуса, международных и неправительственных организаций, а также частного сектора и академических кругов. В мероприятии примут участие около 400 гостей из 22 стран.















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