Вчерашний день еще раз продемонстрировал значимость европейских, демократических традиций и ценностей Грузии в мире - Квирикашвили

27.05.2018 13:47 По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, на приеме после визовой либерализации еврокомиссар по вопросам внутренней миграции Европы и гражданства Димитрис Аврамопулос заявил:



«Если бы не было советской оккупации, Грузия, непременно была бы в числе отцов-основателей Евросоюза».



Этот факт Квирикашвили упомянул в ходе выступления на сегодняшнем форуме, приуроченном ко Дню диаспоры, поздравив его участников со 100-летием провозглашения Первой Демократической Республики.



«…Это действительно очень важное заявление. Вчерашний день еще раз продемонстрировал значимость европейских, демократических традиций и ценностей Грузии в масштабе всего мира. Мы должны чаще говорить об этом. Нам нужно больше беседовать о той титанической работе, проделанной за те три года, чем мы это делали раньше. Думаю, что это очень важно для Грузии. Если хотите, это также признание с моей стороны, что мы должны уделять гораздо большее значение этому весьма важному трехлетнему отрезку нашей истории», - заявил Квирикашвили.















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