Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украина надеется надеется на Илию II и ГПЦ в вопросе создания УПЦ - Парубий


27.05.2018   18:22
В вопросе создания Украинской православной автокефальной церкви Украина надеется на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви.

По информации пресс-службы парламента Украины, об этом заявил находящийся с визитом в Грузии председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Мы очень рассчитываем на поддержку и патриарха, и Грузинской православной церкви в стремлении Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и патриарх эту идею поддержит», – отметил Андрей Парубий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава Минфина представил на заседании правительства проект поправок по избыточным долгам
В Грузии начали продавать квартиры за биткоины
Возобновление работы ИнгуриГЭС планируется через три дня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер пригласил президента Еврокомиссии на официальный ужин
Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска
Грузинский храм начали восстанавливать в Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна