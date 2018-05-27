Украина надеется надеется на Илию II и ГПЦ в вопросе создания УПЦ - Парубий

27.05.2018 18:22 В вопросе создания Украинской православной автокефальной церкви Украина надеется на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви.



По информации пресс-службы парламента Украины, об этом заявил находящийся с визитом в Грузии председатель Верховной Рады Андрей Парубий.



«Мы очень рассчитываем на поддержку и патриарха, и Грузинской православной церкви в стремлении Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и патриарх эту идею поддержит», – отметил Андрей Парубий.















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