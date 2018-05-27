Маргвелашвили рассказал грузинским эмигрантам о законе по двойному гражданству

27.05.2018 19:18 Президент Георгий Маргвелашвили приветствовал новые регуляции, позволяющие гражданам Грузии параллельно иметь гражданство другой страны, и призвал парламент, как можно скорее завершить работу над соответствующим законом. Свое заявление Маргвелашвили сделал сегодня на открытии форума грузинской диаспоры в Тбилиси.



Вопрос разрешения в Грузии двойного гражданства является частью масштабных конституционных изменений, работа над которыми идет в парламенте с января 2017 года.



В прежней редакции конституции было записано, что гражданин Грузии не может быть одновременно гражданином другого государства. Гражданство Грузии в виде второго гражданства предоставлялось только по решению президента Грузии. В новой версии конституции данный пункт полностью изымается.



Ряд конституционных изменений, в том числе пункт о двойном гражданстве, парламент утвердил в конце марта 2018 года. Новые регуляции, позволяющие обладателям грузинского паспорта параллельно иметь гражданство другой страны, войдут в силу сразу же после их опубликования на сайте «Законодательного вестника». До этого, парламенту необходимо определить порядок и все процедуры, связанные с двойным гражданством.



«Я буду рад, если парламент Грузии примет закон как можно быстрее, и процедуры, связанные с предоставлением двойного гражданства грузинам, станут более либеральными», — сказал Маргвелашвили.

В ходе своего выступления на форуме президент также заострил внимание на важности сохранения родного языка. По его словам, сохранение языка должно быть главной целью в работе и сотрудничестве государства с диаспорой.



«Наглядным примером сотрудничества являются воскресные школы, которые оставляют серьезное впечатление и являются очагами культуры, традиции, что также очень важно для сохранения языка. Резервный фонд президента готов оказать поддержку таким проектам, которые позволят диаспоре сохранить свой родной язык, как главную ось идентичности. Фонд уже помог нескольким воскресным школам, и мы готовы и в будущем поддержать связанные с языком инициативы. Этот компонент действительно необходимо усилить», — заявил Маргвелашвили.



Форум диаспоры под названием «Сильная диаспора за единую Грузию» собрал около 300 представителей грузинской диаспоры, проживающих в разных странах мира. Конференция приурочена к 100-летию со дня провозглашения первой Грузинской Демократической Республики, а также ко Дню грузинской диаспоры.



Мероприятие организовано МИД Грузии. Главные цели форума: углубление связей с проживающими за рубежом соотечественниками, обсуждение проблем, стоящих перед грузинской диаспорой, а также поиск эффективных путей поддержки диаспорских организаций.















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