Французская компания разрабатывает концепцию проектно-реабилитационных работ для поместья Левиль - Джанелидзе

27.05.2018 20:08 После того как поместье Левиль была передано Грузии, государство взяло на себя ответственность за создание грузинского историко-культурного центра в Европе. Уже ведутся работы, которые обязательно приведут нас к обозначенной цели», — заявил в своем выступлении на форуме грузинских диаспор вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его информации, над проектной концепцией работает французская компания.



«Очень важно, что мы уже начали работать. Французская компания, которая разрабатывает концепцию проектно-реабилитационных работ, обеспечит их выполнение по высокому стандарту. Комиссия также работает. Надеюсь, что в этом процессе учтены интересы всех сторон, и мы сделаем все возможное, чтобы Левиль стал культурным центром Грузии в Европе», — подчеркнул министр.



Кроме того, по словам Джанелидзе, 16 июня в поместье Левиль пройдет масштабное празднование 100-летнего юбилея провозглашения независимости Грузии, в котором примет участия вся грузинская диаспора Франции.















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