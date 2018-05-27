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Французская компания разрабатывает концепцию проектно-реабилитационных работ для поместья Левиль - Джанелидзе


27.05.2018   20:08
После того как поместье Левиль была передано Грузии, государство взяло на себя ответственность за создание грузинского историко-культурного центра в Европе. Уже ведутся работы, которые обязательно приведут нас к обозначенной цели», — заявил в своем выступлении на форуме грузинских диаспор вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его информации, над проектной концепцией работает французская компания.

«Очень важно, что мы уже начали работать. Французская компания, которая разрабатывает концепцию проектно-реабилитационных работ, обеспечит их выполнение по высокому стандарту. Комиссия также работает. Надеюсь, что в этом процессе учтены интересы всех сторон, и мы сделаем все возможное, чтобы Левиль стал культурным центром Грузии в Европе», — подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Джанелидзе, 16 июня в поместье Левиль пройдет масштабное празднование 100-летнего юбилея провозглашения независимости Грузии, в котором примет участия вся грузинская диаспора Франции.






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