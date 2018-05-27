Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Маргвелашвили: Приветствую упрощение правил получения двойного гражданства


27.05.2018   20:18
Президент Грузии приветствует упрощение правил получения двойного гражданства. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил на форуме, посвященном Дню Диаспоры.

Как отметил президент, действующая процедура является довольно сложной, в связи с чем процесс получения двойного гражданства занимает много времени.

Георгий Маргвелашвили отметил, что в настоящее время в парламенте обсуждается вопрос упрощения правил получения двойного гражданства, а он со своей стороны приветствует либерализацию этих норм.

«Я бы с радостью поддержал принятие этого закона как можно скорее», — сказал президент Грузии.

Открывшийся сегодня в Тбилиси форум представителей грузинских диаспор «Сильная диаспора для единой Грузии» организован Министерством иностранных дел Грузии, и посвящен 100-летию провозглашения Первой Демократической Республики Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Глава Минфина представил на заседании правительства проект поправок по избыточным долгам
В Грузии начали продавать квартиры за биткоины
Возобновление работы ИнгуриГЭС планируется через три дня
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
В театре Руставели состоялся юбилейный концерт госансамбля песни и танцев «Абхазети»
Ассоциация грузинских полицейских требует наказания всех участников убийства Отхозория и покрывающих их лиц
«Мой дом в Абхазии» - в парламенте открылась выставка
Эстонские парламентарии посетят абхазскую линию российской оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер пригласил президента Еврокомиссии на официальный ужин
Грузию с визитом посетил президент Словакии Андрей Киска
Грузинский храм начали восстанавливать в Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна