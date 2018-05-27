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Маргвелашвили: Приветствую упрощение правил получения двойного гражданства
27.05.2018 20:18
Президент Грузии приветствует упрощение правил получения двойного гражданства. Об этом Георгий Маргвелашвили заявил на форуме, посвященном Дню Диаспоры.
Как отметил президент, действующая процедура является довольно сложной, в связи с чем процесс получения двойного гражданства занимает много времени.
Георгий Маргвелашвили отметил, что в настоящее время в парламенте обсуждается вопрос упрощения правил получения двойного гражданства, а он со своей стороны приветствует либерализацию этих норм.
«Я бы с радостью поддержал принятие этого закона как можно скорее», — сказал президент Грузии.
Открывшийся сегодня в Тбилиси форум представителей грузинских диаспор «Сильная диаспора для единой Грузии» организован Министерством иностранных дел Грузии, и посвящен 100-летию провозглашения Первой Демократической Республики Грузии.
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