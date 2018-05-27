Квирикашвили: Государство заботится о том, чтобы грузинская диаспора сохранила родной язык и национальную идентичность

27.05.2018 20:28 Вчерашний день еще раз продемонстрировал важность европейских, демократических традиций и ценностей Грузии для всего мира, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на форуме, посвященном Дню Диаспоры — «Сильная диаспора для единой Грузии».



«Ещё раз поздравляю вас с вчерашним днем. Особо приветствую находящихся здесь потомков основателей Первой Демократической Республики. Для нас это большая честь, и мы очень рады, что вчера мы вместе отпраздновали эту чрезвычайно важную дату — 100-летие Первой Демократической Республики.



Я хочу вспомнить одно очень интересное заявление. Когда Грузия добилась либерализации визового режима с Европейским союзом, и мы вместе с грузинскими студентами и молодежью впервые уже без виз отправились сначала в культурную столицу Европы Афины, а затем в политическую столицу — Брюссель, в тот вечер в нашем посольстве в Брюсселе у нас состоялся официальный прием. На этом вечере еврокомиссар по вопросам внутренней миграции Европы и вопросам гражданства Димитрис Аврамопулос заявил: «Если бы не советская оккупация, то Грузия, безусловно, была бы в числе отцов-основателей ЕС». Это действительно очень важное заявление. Вчерашний день ещё раз продемонстрировал важность европейских и демократических традиций и ценностей Грузии для всего мира. Мы чаще должны говорить об этом. Нам нужно больше поговорить о титанической работе, проделанной за те три года, чем мы это делали раньше.



Я думаю, что это очень важно для Грузии. Если хотите, это также признание с моей стороны, что мы должны уделать гораздо большее значение этому очень важному трехлетнего отрезку нашей истории.



Поэтому я хочу еще раз поздравить вас с этой очень важной датой и пожелать, чтобы Грузия действительно стала полноправным членом европейской семьи, как о том 26 мая 1918 года мечтали отцы-основатели Первой Демократической Республики мечтали», — сказал премьер-министр.



По словам Квирикашвили, в современном мире растет роль диаспор в развитии собственных стран. Правительство пытается поддерживать тесную связь с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействует их активному вовлечению в жизнь Грузии, — отметил премьер.



«Четкое подтверждение этого — появление совершенно уникальной записи в Конституции Грузии и поднятие вопроса диаспоры на высший законодательный уровень. В 2018 году впервые в истории грузинского конституционализма, в Конституцию была внесена запись, что государство обязуется заботиться о сохранении и развитии связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Родиной. Это еще раз показывает особое отношение грузинского государства к своим соотечественникам», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.



По его словам, государство заботится о том, чтобы грузинская диаспора сохраняла родной язык и национальную идентичность, в этом направлении государство реализует несколько программ, в том числе»лагеря будущего» для подростков и молодежи из диаспоры.



Кроме того, в 16 странах действует программа молодежных послов Грузии, в которой участвует общественно активная молодежь из числа соотечественников, проживающих в этих странах. «Это одно из важнейших средств публичной дипломатии и способствует популяризации Грузии за рубежом», — отметил премьер.



«Мы считаем, что сохранение и изучение родного языка имеет огромное значение для диаспор, и мы максимально стараемся помочь им в этом. Грузинский язык уже преподается в публичных школах нескольких стран, например Турции и Греции, составлены соответствующие учебники. Кроме того, впервые была разработана единая учебная программа для воскресных школ и готовится интегрированный учебник», — сообщил Георгий Квирикашвили.



«Этот и многие другие проекты, которые будут осуществляться министерством иностранных дел, очень интересны, и я уверен, что это будет способствовать укреплению грузинских диаспор, что действительно важно, потому что успех каждого из вас, успех нашей диаспоры — это успех нашей родины…



Мы надеемся, что отношения между государством и грузинской диаспорой принесут ощутимые результаты нашей родине — Грузии и, конечно, каждому из вас, потому что каждый успешный грузин является гордостью Грузии. Я еще раз поздравляю вас с 100-летием и желаю вам удачи», — сказал Георгий Квирикашвили.



Открывшийся сегодня в Тбилиси форум представителей грузинских диаспор «Сильная диаспора для единой Грузии» организован Министерством иностранных дел Грузии, и посвящен 100-летию провозглашения Первой Демократической Республики Грузии.















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